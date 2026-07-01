Nữ sinh Ngoại thương kể về thất bại đầu đời khi trượt chuyên và điều bố mẹ đã làm

HHTO - Mỗi mùa thi vào lớp 10, áp lực đỗ trường chuyên lại đè nặng lên nhiều học sinh và phụ huynh. Nhưng nếu cánh cửa ấy khép lại thì sao? Câu chuyện của bạn Thái Phương Hà, hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương (Hà Nội), cho thấy điều một bạn trẻ cần nhất sau thất bại không phải là những lời trách móc hay động viên vội vàng, mà là một gia đình đủ bình tĩnh ở bên cạnh.

Cú trượt chuyên khiến cô bé 15 tuổi nghĩ mọi thứ đã kết thúc

Trước kỳ thi vào lớp 10, Thái Phương Hà gần như chưa từng trải qua một thất bại đáng kể. Suốt 4 năm học THCS, Hà học trong môi trường chuyên, theo lớp tiếng Anh nhưng lại thi học sinh giỏi Văn và giành giải Ba cấp tỉnh. Với thành tích đó, cô bạn được định hướng thi vào lớp chuyên Văn cấp THPT và luôn tin mình sẽ đỗ. Nhưng kết quả lại không như kỳ vọng.

Trong chương trình Chuyện nhà thời nay phát sóng trên VTV2, Hà nhớ lại cú trượt trường chuyên đã trở thành cú sốc lớn nhất tuổi 15. Lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu một thất bại có phải dấu chấm hết cho tương lai.

Ngày biết điểm, Hà khóc đến mức không muốn ăn. Mẹ lặng lẽ mang cho Hà một bát mì. Ban đầu cô bạn không nuốt nổi, đến khi sợi mì nở mềm, hai mẹ con vừa ăn vừa khóc. Đó là khoảnh khắc Hà nhớ nhất sau kỳ thi, không phải vì điểm số, mà vì cảm giác bất lực của cả hai mẹ con trước biến cố đầu đời.

Sau đó, Hà tiếp tục thi vào trường chuyên khác nhưng vẫn không đạt kết quả như mong muốn. Thất bại nối tiếp thất bại khiến cô bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình. "Tôi không dám mở vở ôn lại, không dám nhìn cô giáo. Tôi thấy mình thất bại thật rồi" - Hà chia sẻ.

Việc thi trượt trường chuyên từng khiến Hà gục ngã. Ảnh cắt từ clip.

Vì sao trường chuyên lại trở thành áp lực lớn?

Từ câu chuyện của Phương Hà, chương trình đặt ra câu hỏi mà nhiều gia đình từng đối diện: Vì sao việc đỗ trường chuyên lại mang nhiều áp lực đến vậy?

Với những học sinh luôn đạt thành tích cao, kỳ vọng không chỉ đến từ cha mẹ hay thầy cô mà còn đến từ chính bản thân các bạn. Khi đã quen được nhìn nhận là học sinh giỏi, nhiều bạn mặc nhiên coi thất bại là điều không được phép xảy ra.

Trong khi đó, trường chuyên thường được xem như tấm vé mở ra nhiều cơ hội hơn: môi trường học tập tốt, thành tích đẹp, thuận lợi khi xét tuyển đại học. Chính điều đó khiến kỳ thi vào lớp 10 không còn đơn thuần là một kỳ thi, mà trở thành cột mốc được cả gia đình đặt nhiều kỳ vọng.

Với Hà, điều khiến cô đau nhất không chỉ là trượt chuyên, mà là cảm giác mình đã làm mọi người thất vọng. Ngay cả khi bước vào kỳ thi tuyển sinh của trường công lập, tâm trí cô vẫn bị mắc kẹt ở cánh cửa vừa khép lại.

Những con số luôn là áp lực đối với các bạn học sinh, nhất là những học sinh dự thi trường chuyên. Ảnh cắt từ clip.

Điều bố mẹ làm sau thất bại khiến cô bạn nhớ nhất

Nếu thất bại là phần đầu của câu chuyện, thì cách gia đình đồng hành mới là điều khiến hành trình của Phương Hà trở nên đặc biệt. Trong những ngày khó khăn nhất, bố mẹ không trách mắng, cũng không ép con phải lập tức mạnh mẽ trở lại.

Sự quan tâm được thể hiện bằng những điều rất giản dị: Một bữa ăn, một lời hỏi han, hay đơn giản là ở bên con. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Hà cho rằng điều giúp mình vượt qua không phải những lời nói kiểu "không sao đâu" hay "chuyện nhỏ thôi". Với một đứa trẻ vừa trải qua cú sốc đầu đời, thất bại khi ấy là rất thật.

Điều các bạn cần trước tiên là được người lớn thừa nhận nỗi buồn của mình, được phép khóc, được phép thất vọng mà không cảm thấy mình vô dụng.

Một cánh cửa khác đã mở ra

Bước vào trường THPT công lập, Hà từng khép mình và mất khá lâu để lấy lại sự tự tin. Nhưng tình yêu với môn Văn vẫn còn nguyên.

Cô bạn tiếp tục tham gia đội tuyển học sinh giỏi, gặp những thầy cô luôn tin tưởng mình và những người bạn sẵn sàng đồng hành. Chính môi trường mới giúp Hà dần lấy lại động lực học tập.

Thi đỗ một trường chuyên THPT từng là ước mơ của Phương Hà. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, Hà giành giải Nhất học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và tiếp tục theo đuổi con đường học tập trước khi trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương.

Điều cô nhận được không chỉ là một giải thưởng. Quan trọng hơn, Hà hiểu rằng một kỳ thi không thể quyết định giá trị của một con người. Nếu đỗ trường chuyên năm ấy, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục bước đi trong sự tự tin vốn có. Chính cú trượt lại khiến cô học được cách nhìn nhận thất bại, biết khiêm tốn hơn và trân trọng sự đồng hành của gia đình.

Câu chuyện của Thái Phương Hà cũng là lời nhắc trong mỗi mùa thi: Trượt trường chuyên có thể là một biến cố rất lớn ở tuổi 15, nhưng không phải dấu chấm hết. Điều khiến một đứa trẻ tổn thương nhất không hẳn là kết quả của kỳ thi, mà là cảm giác phải đối diện với thất bại một mình.

Khi gia đình đủ bình tĩnh để ôm lấy nỗi buồn của con, thầy cô và bạn bè vẫn trao cho con niềm tin, thì một cánh cửa khép lại hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu của một hành trình trưởng thành mới.

Xem thêm các câu chuyện trong chương trình Chuyện nhà thời nay tại đây: