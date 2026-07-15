World Cup 2026: Điểm chung thú vị ngoài sân cỏ của Jude Bellingham và Erling Haaland

HHTO - Hàng triệu khán giả "đẩy thuyền" Jude Bellingham và Erling Haaland sau loạt khoảnh khắc viral ở World Cup 2026. Điều thú vị là ngoài sân cỏ, cả hai nam cầu thủ Gen Z còn đang theo đuổi một "cuộc chơi" khác không kém phần đẳng cấp.

Jude Bellingham (tuyển Anh) và Erling Haaland (tuyển Na Uy) trở thành cặp cầu thủ viral nhất mạng xã hội sau trận Tứ kết World Cup 2026. Giữa bầu không khí căng thẳng trên sân cỏ, hai cầu thủ liên tục có nhiều khoảnh khắc skinship gây sốt.

Jude "đá yêu" Haaland trong đường hầm, lén trêu chọc Haaland khi tuyển Anh chuẩn bị đá phạt. Sau khi kết thúc trận đấu, Haaland là một trong người đầu tiên tiến tới ôm chúc mừng đối thủ.

Thực tế, cả hai cầu thủ Gen Z đã thân thiết từ ngày còn là cầu thủ trẻ khoác áo CLB Borussia Dortmund (Đức). Từ đó đến nay, cả hai duy trì quan hệ bạn bè thân thiết ngoài đời. World Cup 2026 cũng chứng kiến cả hai bước vào nhóm những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu. Sức hút của họ vượt ra khỏi phạm vi sân cỏ, thu hút sự quan tâm của lượng lớn khán giả nữ bởi gu thời trang "sắc bén".

Giới chuyên môn nhận định, Bellingham và Haaland đại diện cho một thế hệ cầu thủ hoàn toàn khác. Họ không chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng hay danh hiệu mà còn bởi khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua thời trang.

Jude Bellingham và Erling Haaland đều là những "dân chơi" thời trang được đánh giá cao, sở hữu tủ đồ hiệu đáng mơ ước. Điểm sáng của bộ đôi nằm ở tư duy "chơi" hàng hiệu tinh tế, theo triết lý "less is more" (tiết chế nhưng hiệu quả).

Không chạy theo xu hướng, Jude và Erling xây dựng hình tượng nhất quán qua các bản phối tối giản, gam màu trung tính chủ đạo. Họ chú trọng vào phom dáng, chất liệu để tạo ra tổng thể "sang - xịn - mịn", có tính ứng dụng cao.

Vốn đã sở hữu lợi thế về hình thể cao lớn, cặp sao Bellingham-Haaland dễ dàng khiến các bộ đồ casual trở nên nổi bật.

Không chỉ có gu ăn mặc đồng điệu, Jude Bellingham và Erling Haaland còn chia sẻ một điểm chung thú vị khác. Cả hai đều xây dựng dấu ấn thời trang gắn với một nhà mốt xa xỉ, phản ánh rõ cá tính của bản thân.

Với Erling Haaland, anh được mệnh danh là "tay chơi hàng hiệu sành điệu nhất World Cup" mùa giải này. Tạp chí VOGUE Đài Loan ước tính tổng giá trị những chiếc túi Haaland từng công khai trước công chúng có thể vượt mốc 21 tỷ đồng.

So với giới cầu thủ, chàng tiền đạo người Na Uy được xem là có gu chọn túi xách "sâu sắc". Phủ sóng kho phụ kiện của Haaland là túi xách Hermès, dòng Haut à Courroies (HAC) - "tiền thân" của Birkin. Các thiết kế mang đậm giá trị thủ công, di sản lâu đời, có tính sưu tầm và đặc biệt quý hiếm. Thông tin từ VOGUE cho biết, Haaland hiện không làm đại sứ cho thương hiệu túi nào. Phần lớn túi xách trong tủ đồ đều là do anh tự "bỏ tiền túi" để mua.

Trong khi đó, "cậu Be" (tên fan Việt đặt, rút gọn từ họ Bellingham) lại gắn bó với tinh thần sáng tạo của Louis Vuitton. Nam cầu thủ của đội tuyển Anh được bổ nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu từ tháng 8/2024. Hình ảnh mà Bellingham xây dựng mang đậm tinh thần của một quý ông Gen Z - lịch lãm kiểu công tử pha lẫn sự phóng khoáng.