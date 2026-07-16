Dàn mỹ nam Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026

HHTO - Không chỉ được khán giả trong nước công nhận về ngoại hình, nhiều mỹ nam Việt còn lọt vào bảng đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026.

Hằng năm, chuyên trang phê bình điện ảnh TC Candler đều mời khán giả bỏ phiếu bình chọn những gương mặt mà mình thấy là đẹp nhất. Đó có thể là diễn viên, ca sĩ, vận động viên hoặc một người bình thường nhưng có gương mặt nổi bật.

Khán giả có thể trực tiếp đề cử nghệ sĩ mình yêu thích vào tài khoản mạng xã hội của TC Candler (như Instagram, YouTube). Sau đó, hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên ngoại hình, khí chất của người ấy kèm theo độ tương tác (số lượng bình luận, like, share) trên mạng xã hội của các gương mặt lọt vào vòng đề cử. Đến cuối năm, danh sách 100 gương mặt đẹp/đẹp trai nhất thế giới sẽ được TC Candler công bố.

Cho đến bây giờ, Việt Nam mới có hai cái tên lọt vào bảng xếp hạng cuối cùng. Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm đứng ở vị trí 67. Á hậu Thảo Nhi Lê đã 3 năm liền có tên trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Năm 2020, cô xếp thứ 81, năm sau tiến lên vị trí thứ 67 và tới năm 2022 thì Thảo Nhi Lê đứng thứ 57.

Bảng đề cử của năm nay xuất hiện rất nhiều sao nam đến từ Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Isaac, Hùng Huỳnh. Đây đều là những cái tên đang nổi của showbiz Việt và cũng sở hữu ngoại hình nổi trội.

Mới đây, Trần Quốc Anh là nghệ sĩ Việt tiếp theo nhận được nhiều phiếu bầu và có cơ hội lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Quốc Anh cũng là thành viên của nhóm “F4 phim Việt” do khán giả đặt ra, cùng với Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng.

Những nam nghệ sĩ được khán giả Việt bình chọn đều là cái tên thu hút trong showbiz Việt lúc này, mỗi người lại có nét đẹp riêng khiến mọi người thật khó tìm ra ai là người nổi bật nhất.