Bộ sưu tập túi hàng hiệu trị giá hơn 21 tỉ đồng của "quái thú" Erling Haaland

HHTO - "Quái thú" Erling Haaland của đội tuyển Na Uy là một trong những cầu thủ thu hút sự chú ý truyền thông lớn nhất tại giải đấu World Cup 2026. Không chỉ "cánh mày râu", phái nữ cũng đang thảo luận sôi nổi về chàng cầu thủ thú vị này, đặc biệt là bộ sưu tập túi hàng hiệu siêu "khủng".

Erling Haaland hiện là một trong những ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Mặc dù đổi tuyển Na Uy dừng chân tại Tứ kết, Erling Haaland vẫn mang về được một "chiếc cúp" khác không kém phần đặc biệt - tình cảm của người hâm mộ. Sau trận đấu hôm Chủ Nhật, Erling Haaland hút thêm 11 triệu người theo dõi Instagram mới.

Sức hút của Erling Haaland vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ. Sức hút đối lập giữa tinh thần cạnh tranh quyết liệt trên sân cỏ và tính cách ngoài đời dễ gần, "cơ địa meme" của anh khiến phái nữ "đổ gục". Đời tư "sạch bóng" scandal, chuyện tình đẹp cùng "thanh mai trúc mã" cũng là yếu tố khiến thiện cảm của khán giả đối với nam cầu thủ tăng cao.

Erling Haaland cũng khiến fan nữ cực kỳ ngỡ ngàng và ghen tỵ khi sở hữu BST túi xách hàng hiệu khổng lồ. Tạp chí Marie Claire gọi anh là cầu thủ dẫn đầu "đường đua" túi xách của giải đấu. Trong khi đó, tờ GQ nhận định tiền đạo người Na Uy sở hữu BST Hermès đáng ghen tị nhất World Cup.

Hơn 16,6 triệu lượt xem,1,5 triệu lượt thả tim TikTok cho nội dung "bóc tách" BST hàng hiệu đồ sộ của Haaland.

Nam cầu thủ người Na Uy có gu chọn túi xách "cao tay", "độc đáo". Phần lớn là các thiết kế đều thuộc phân khúc hiếm, có giá trị sưu tầm, nghệ thuật cao. Mỗi chiếc túi đều phản ánh một khía cạnh khác nhau trong cá tính của chân sút Manchester City.

Scott Kerr - nhà sáng lập công ty tư vấn hàng xa xỉ Silvertone Consulting cho rằng Haaland hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố mà các thương hiệu xa xỉ mong muốn.

"Kiểu anh hùng trình diễn bùng nổ? Kiểu hề vui nhộn, dễ gây sốt trên mạng? Tuýp đàn ông bình dị, trung thành, kín đáo kiểu Bắc Âu? Hay kiểu đàn ông sang trọng, lịch lãm mới? Anh ta đã thành thạo tất cả!"

Theo tờ VOGUE Đài Loan, các chuyên gia thị trường hàng xa xỉ nhận định BST túi xách của Haaland có thể trị giá hơn 800.000 đô la Mỹ (khoảng 21 tỷ đồng), chỉ tính riêng những mẫu anh đã công khai trước công chúng.

Thương hiệu "phủ sóng" kho phụ kiện của Haaland là Hermès, đặc biệt là dòng Haut à Courroies (HAC). Đây là mẫu túi đầu tiên trong lịch sử nhà mốt Pháp, vốn được thiết kế dành cho giới quý tộc thích cưỡi ngựa. Với kích thước lớn hơn Birkin, HAC đặc biệt phù hợp với vóc dáng 1m95 của tiền đạo Na Uy.

Thông tin từ Bussines Insider cho biết lượng tìm kiếm cho cụm từ Hermès HAC 50 gần như bằng không ở Mỹ cho đến tháng Sáu vừa qua. Chúng trở thành từ khóa nổi bật trên Google Search sau "cơn sốt" Erling Haaland.

Ngôi sao của BST gọi tên Hermès HAC 50 Endless Roads. Haaland xuất hiện với thiết kế này trong trong đợt hội quân trước World Cup 2026.



Đây phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ nghệ thuật của họa sĩ David Hockney, họa tiết mô tả phong cảnh đường cao tốc trên núi. Trên thị trường đồ hiệu đã qua sử dụng, tác phẩm nghệ thuật được định giá khoảng 45.500 đô la Mỹ (1,2 tỷ đồng).

Chiếc Multipocket HAC 50 - mẫu túi có giá trị cao nhất trong bộ sưu tập mà anh từng "khoe" với công chúng. Chiếc túi này từng được giao dịch với giá khoảng 80.000 đô la Mỹ (khoảng 2,1 tỷ đồng) trên web bán lại hàng xa xỉ Wardrobe by Rebecca.

Không kém phần hấp dẫn là chiếc HAC Rock, từng được bán lại 68.000 đô la Mỹ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Khoảnh khắc anh đặt mẫu Birkin cổ điển nhỏ hơn của bạn gái Isabel vào bên trong mẫu túi này đã khiến cộng đồng thời trang bàn tán rất nhiều.

Những mẫu túi Hermès cho thấy khía cạnh "rất nghệ", đam mê di sản của chân sút sinh năm 2000. Ở chiều ngược lại, các lựa chọn từ Louis Vuitton, Chanel hay Tom Ford... lại phản ánh sự trẻ trung, "bắt trend" của cầu thủ Manchester City.

"Chiến binh Viking" từng khoe mẫu túi Dolce & Gabbana bắt mắt, thiết kế da cá sấu Sicily Tote mới ra mắt ngày 20/6, được cho là đã "chuyển thẳng từ sàn diễn đến tay Haaland".

Cầu thủ 26 tuổi còn sở hữu Keepall Bandoulière 50 Comics, L’Œil Keepall 55 từ Louis Vuitton có họa tiết phức tạp, rực rỡ làm điểm nhấn cho tạo hình sân bay. Vali Métiers d’art Chanel lại trông thời thượng "kiểu mới" khi được lăng xê bởi Erling Haaland.

Chuyên trang thời trang nhận xét Haaland mang túi xách "theo đúng cách anh chơi bóng: Mạnh mẽ, tự tin và không quan tâm người khác nghĩ gì". Giới chuyên môn khen ngợi về cách mà anh góp phần thúc đẩy xu hướng nam giới sử dụng túi xách hàng hiệu như một phụ kiện thường nhật, thay vì xem đó là "đặc sản" của nữ giới.