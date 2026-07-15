Mai Ngô lên đường dự thi Miss Supranational 2026 muộn, chi phí hành lý gây sốc

HHTO - Á hậu Mai Ngô chính thức đại diện Việt Nam lên đường tham dự Miss Supranational 2026 với số tiền cho chi phí hành lý rất lớn. Tuy nhiên, cô đến muộn hơn các thí sinh khác và không thể tham gia lễ trao sash, lý do là gì?

Người đẹp Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 và Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Ảnh: Hoang Bui

Mới đây, Mai Ngô đã chính thức lên đường dự thi Miss Supranationa 2026, tuy nhiên, cô đến muộn hơn các thí sinh khác và không thể tham gia lễ trao sash. Lý do là vì visa của người đẹp gặp một chút rắc rối, vì thế nên được cấp muộn, không đúng như dự kiến.

Đây là một điều đáng tiếc vì lễ trao sash thường được xem là sự kiện nổi bật đầu tiên của mỗi cuộc thi nhan sắc, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản thân và gây những ấn tượng đầu tiên với truyền thông cũng như Ban Tổ chức.

Video clip: FBNV

Mai Ngô tiết lộ, cô đã phải chi 200 triệu đồng chỉ cho chi phí hành lý mang theo trên chuyến bay.

Mai Ngô cũng đã out top trong phần thi phụ Supra Chat. Tại phần thi phụ này, đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất là người đẹp Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, ngoài vị trí Á hậu 2 chung cuộc, cô còn nhận được giải thưởng Supra Chat, mùa thi năm 2022.

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Ba Lan từ năm 2009, do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA) có trụ sở ở Panama điều hành. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thuộc Big6, năm nay là mùa giải thứ 17. Dự kiến đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational 2026 diễn ra ngày 31/7, tại Ba Lan. Đương kim Miss Supranational là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil.