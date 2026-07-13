Phản ứng của "dâu hào môn" Midu sau đoạn clip mặt mộc cam thường gây tranh cãi

Trước khi trở thành "dâu hào môn", Midu đã được biết tới như một "phú bà" đình đám của showbiz Việt, vừa sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng vừa có học thức cao kèm khối tài sản đáng nể. Mỗi lần xuất hiện, Midu đều được khen ngợi là người đẹp không tuổi với gương mặt trẻ trung, không khác mấy so với giai đoạn mới gia nhập showbiz.

Midu vẫn được khen là "người đẹp không tuổi".

Nhưng mới đây, mạng xã hội xuất hiện một clip quay cận nhan sắc Midu khi để mặt mộc hoàn toàn. Từ đó mà nhiều người tỏ ý thất vọng khi thấy "nàng dâu hào môn" nhìn khá khác lạ so với những hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng, đặc biệt là đôi mắt và làn da. Ngược lại, nhiều cư dân mạng bênh vực Midu, rằng thật hiếm có sao nữ vẫn giữ được đường nét tự nhiên giữa trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ hiện nay. Chưa kể clip cam thường cũng cho thấy Midu có làn da mịn màng, mái tóc đen óng ả.

Hình ảnh khiến nhiều người tranh luận về Midu.

Sau đó, Midu đã khéo léo hồi đáp về những tranh cãi xoay quanh diện mạo mặt mộc của mình. Cô tâm sự đã từ lâu không sơn móng, không nhuộm tóc vì muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, làm những điều cô thấy có ý nghĩa hơn. Dù diện mạo không hoàn hảo, Midu vẫn thấy có cái gì đó rất riêng của mình. Midu còn quan niệm không cần quá cầu toàn, bởi hạnh phúc nằm ở chỗ biết đủ, biết hài lòng với những điều bé nhỏ mà mình đang có.

Nữ diễn viên không ngại chia sẻ ảnh mặt mộc của mình.

Tuy không trực tiếp nhắc đến clip gây xôn xao kia, Midu đã cho thấy cô lắng nghe mọi bình luận của cư dân mạng và sẵn sàng giải thích. Thay vì đáp trả một cách gay gắt trước những bình luận kém duyên hay lời chê bai ngoại hình, Midu chọn cách tâm sự nhẹ nhàng cho thấy cô rất bình tĩnh trước các ý kiến khen chê.