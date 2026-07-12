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Nhiều Hoa - Á khôi các trường Đại học chính thức ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

JEANIE (Tổng hợp)

HHTO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận hàng trăm hồ sơ dự thi. Trong số này có nhiều Hoa - Á khôi các trường đại học, người đẹp kế nhiệm danh hiệu của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng đã ghi danh.

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Người đẹp Trịnh Ngọc Huyền, sinh năm 2007, hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM). Ngọc Huyền từng đăng quang danh hiệu Hoa khôi UFM 2025. Với danh hiệu này, Ngọc Huyền là người kế nhiệm danh hiệu của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Trúc Linh từng giành danh hiệu Hoa khôi UFM) tại trường.

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Người đẹp Dương Thúy Hiền, sinh năm 2003, là Hoa khôi Phát thanh - Truyền hình (Miss & Mister VOVC 2025). Cô từng tham dự cuộc thi Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái Đất Việt Nam) 2025 và lọt Top 20 chung cuộc.

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Người đẹp Vũ Minh Anh, sinh năm 2005, sinh viên năm ba chuyên ngành Ngân hàng và là đương kim Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Minh Anh cho rằng việc học luôn là nền tảng cốt lõi, giúp cô phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai. Minh Anh đam mê múa và dẫn chương trình.

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Người đẹp Vũ Thị Thu Thảo, sinh năm 2005, đến từ Hưng Yên, là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT). Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi EAUT 2025.

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Người đẹp Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, sinh viên năm hai chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Văn Hiến, Kim Châu đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

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Người đẹp Vũ Hồng Hạnh, sinh năm 2003, sinh viên chuyên ngành Luật trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hồng Hạnh Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

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JEANIE (Tổng hợp)
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa khôi #Á khôi #Thí sinh #Đại học #hhvn #báo Tiền Phong #Miền Hương Sắc

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