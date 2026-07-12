Nhan sắc dàn thí sinh 18, 19 tuổi ghi danh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang thu hút nhiều nữ sinh 18, 19 tuổi đăng ký tham gia. Cùng ngắm nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp của dàn thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

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Đặng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Ngọc Lan cho biết từng tự ti về chiều cao nổi bật và luôn e ngại khi đứng giữa đám đông. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân với những điều mới để tạo nên một thanh xuân rực rỡ.

Gouband Lisa mang hai dòng máu Việt - Pháp, sinh năm 2007, đang sinh sống ở TP.HCM. Lisa hiện theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp. Cô yêu thích thể thao, nhất là bóng đá và bóng bầu dục. Người đẹp nói lưu loát tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể giao tiếp cơ bản tiếng Trung. Lisa từng tham dự cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 và lọt Top 10 chung cuộc.

Bùi Thị Liên sinh năm 2007, đến từ Bắc Ninh, sinh viên năm nhất chuyên ngành Văn hóa Đối ngoại tại Đại học Văn hóa Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Mai, sinh năm 2007, đến từ Thái Nguyên, sinh viên chuyên ngành Báo chí, Đại học Khoa học Thái Nguyên. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Mai mong muốn mang theo niềm tự hào về bản sắc dân tộc, lan tỏa những nét đẹp truyền thống bằng hình ảnh của một người trẻ biết gìn giữ cội nguồn nhưng không ngừng vươn tới tương lai.

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Nguyễn Thị Yến Vy sinh năm 2007, đến từ Đồng Nai, sinh viên năm hai chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Đại học Lạc Hồng. Cô hiện là người mẫu ảnh tự do.