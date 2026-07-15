Erling Haaland: Khi "Viking" bước ra khỏi sân cỏ và gây sốt bởi gu thời trang đường phố

HHTO - Nếu coi sân cỏ là nơi Haaland trình diễn kỹ năng "hủy diệt" hàng thủ, thì đường phố lại là nơi anh chàng thể hiện gu thời trang cực bén của mình. Ngoài đời Haaland chính là một fashion icon đích thực với phong cách chuẩn chất Bắc Âu.

Chất Scandinavian: Đơn giản nhưng không hề "giản đơn"

Với chiều cao khủng 1m94 cùng vóc dáng vạm vỡ đậm chất Viking, Erling Haaland thường chọn phong cách Scandinavian tối giản nhưng cực kỳ sang trọng.

Không chọn mấy kiểu logo to đùng hay rườm rà cầu kỳ, Haaland mê mẩn những món đồ có phom dáng cứng cáp, chất liệu cao cấp. Nhìn qua thì thấy đơn giản, thoải mái đấy, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra độ "đắt tiền" toát lên từ từng đường kim mũi chỉ.

Khoe nhẹ bộ sưu tập túi hiệu nửa triệu đô

Đỉnh nhất phải kể đến những chiếc túi Hermès Birkin mà Erling Haaland đang sở hữu.

Chẳng phải là món đồ quen thuộc của cánh mày râu, nhưng cách Haaland xuất hiện cùng túi Hermès này lại mượt đến lạ. Đúng chất riêng của anh: Cá tính và phá vỡ mọi định kiến.

Phong cách đường phố sang mà không phô trương

Haaland không chỉ là "cỗ máy ghi bàn" mà còn là một "tay chơi" thời trang thứ thiệt. Anh chàng đang chứng minh cho anh em thấy: Muốn cool ngầu, cứ tối giản nhưng phải thật!

Phom dáng là ưu tiên số một: Từng món đồ đều trông chỉn chu, cứng cáp, mặc lên là tôn dáng ngay. Sự vừa vặn không chỉ đem lại sự thoải mái mà còn khiến người mặc luôn tự tin ở bất cứ đâu.

Phụ kiện làm nên chuyện: Một đôi sneaker đặc biệt, hoặc chiếc túi đeo chéo cá tính là bộ đồ đơn giản trông ngầu và có gu hơn hẳn.

Tone sur tone là chân ái: Cứ các gam màu như đen, xám, trắng hay beige là không bao giờ sợ lỗi mốt. Dễ phối nhất là tone sur tone, vừa lịch sự mà vẫn sang trọng.

Đừng quá cầu kỳ: Thật ra trang phục của Haaland trông đẹp phần lớn là do sự tinh tế. Gọn gàng và đơn giản là anh chàng đã "ghi bàn" trong mắt mọi người rồi!