Những thông tin quan trọng về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 mà bạn nên biết

HHTO - BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 gia hạn nhận đơn đăng ký dự thi cho thí sinh 2 miền. Nếu bạn đang có ý định ghi danh tham gia, hãy lưu ý những thông tin quan trọng sau đây nhé!

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký dự thi của các cô gái xinh đẹp, tài năng trên mọi miền đất nước. Chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá là vô cùng ấn tượng: Có nhiều thí sinh trở về từ nước ngoài sau thời gian du học, có không ít thí sinh đang học song song ở hai trường đại học, và cũng có không ít các nữ sinh là Hoa - Á khôi của các trường đại học trên cả nước.

Thời hạn nhận đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với khu vực miền Bắc được gia hạn tới ngày 28/7 và ngày 31/7 với khu vực miền Nam.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia lâu đời và danh giá nhất nước ta. Cuộc thi bước vào mùa giải thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Giống như các mùa thi trước đó, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đài thọ toàn bộ ăn ở đi lại, trang phục - đảm bảo tính công bằng, bình đẳng cho tất cả thí sinh từ vòng Chung khảo đến Chung kết.

Chủ đề Miền Hương Sắc là thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.

Về giải thưởng và danh hiệu:

- Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận giải thưởng gồm vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).

- Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận giải thưởng 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

- Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận giải thưởng 250.000.000đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất để trao các danh hiệu: Người đẹp Biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao - Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).