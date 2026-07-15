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Nhan sắc dàn thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu điểm IELTS 7.5 - 8.5

JEANIE
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HHTO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký dự thi của các cô gái xinh đẹp, tài năng trên mọi miền đất nước. Chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá cao, trong đó có không ít thí sinh sở hữu điểm IELTS từ 7.5 tới 8.5.

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Người đẹp Lê Thị Hạnh Dung sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng. Hạnh Dung là Thủ khoa Thạc sĩ giảng dạy (Master's degree in TESOL) tại Nottingham Trent University, Vương quốc Anh. Cô từng đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi giảng dạy do Educap tổ chức. Người đẹp sở hữu IELTS 8.5 và đang là giáo viên giảng dạy tiếng Anh.

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Người đẹp Phạm Vân Hà, sinh năm 2008, là một trong những thí sinh đến từ Hải Phòng - địa phương đăng cai tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Vân Hà có chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp. Trong quá trình học tập, Vân Hà đã đạt giải Ba học sinh Giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp, giải khuyến khích tại các cuộc thi như Olympic Hóa học, học sinh Giỏi môn Sinh học cấp thành phố.

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Người đẹp Bùi Minh Phương sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science - LSE). Cô từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ học vấn của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt điểm A*A*A* chương trình Cambridge A Level, là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022 và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

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Người đẹp Đinh Diệu Anh, sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại loại Xuất sắc và Kinh tế Đối ngoại loại Giỏi tại Đại học Ngoại thương. Diệu Anh từng 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi/xuất sắc, sở hữu IELTS 7.5 từ năm lớp 11, từng đạt giải Học sinh giỏi Ngữ văn và Á quân TEDxFTU Hanoi. Người đẹp cũng từng giành danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023.

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JEANIE
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Thí sinh #IELTS #hhvn #Miền Hương Sắc #báo Tiền Phong

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