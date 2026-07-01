Ninh Bình tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

HHTO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng điểm trung bình của các địa phương. Ninh Bình tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước, trong khi Hà Nội vươn lên đứng thứ hai và Hải Phòng, Nghệ An cùng chia sẻ vị trí tiếp theo với mức điểm gần như tương đương.

Ninh Bình tiếp tục giữ ngôi đầu

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước, đạt 6,322 điểm. Đây là năm tiếp theo địa phương này giữ vững vị trí dẫn đầu, cho thấy chất lượng giáo dục phổ thông và kết quả ôn tập của học sinh tiếp tục được duy trì ở mức cao.

Xếp ngay sau Ninh Bình là Hà Nội với 6,184 điểm, cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của Thủ đô trong kỳ thi năm nay. Đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư là Hải Phòng và Nghệ An, cùng đạt 6,171 điểm, chỉ thấp hơn Hà Nội 0,013 điểm. Trong khi đó, Hà Tĩnh xếp thứ năm với 6,154 điểm.

Theo bảng thống kê, 10 địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm:

Nhiều địa phương duy trì mặt bằng điểm cao

Ngoài các địa phương trong top 10, nhiều tỉnh, thành khác cũng đạt mức điểm trung bình trên 5,7 như Quảng Trị (5,820), Quảng Ninh (5,772), Lâm Đồng (5,739), Quảng Ngãi (5,728) và Tuyên Quang (5,725).

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng có Khánh Hòa (5,632), Đồng Tháp (5,630), Thái Nguyên (5,620), Đà Nẵng (5,618), Gia Lai (5,589), Đồng Nai (5,512), Lai Châu (5,477), Lào Cai (5,462), Tây Ninh (5,452), Lạng Sơn (5,404), Cao Bằng (5,392) và Điện Biên (5,350).

Trong số các địa phương được thống kê, Sơn La có điểm trung bình 4,992, là địa phương duy nhất dưới mốc 5 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 tại điểm thi THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (Ninh Bình).

Điểm thi tốt nghiệp là căn cứ quan trọng xét tuyển đại học

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ để nhiều trường đại học, cao đẳng xét tuyển.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi, thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký, điều chỉnh và xác nhận nguyện vọng xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

Bảng xếp hạng điểm trung bình giữa các địa phương phản ánh bức tranh chung về chất lượng kết quả thi, tuy nhiên không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng giáo dục của từng địa phương. Kết quả còn chịu ảnh hưởng bởi quy mô thí sinh, cơ cấu môn thi lựa chọn và nhiều yếu tố đặc thù khác của từng tỉnh, thành.