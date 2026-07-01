Loạt thủ khoa các khối và bí kíp chinh phục điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

HHTO - Cùng đạt thành tích xuất sắc ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thủ khoa tổ hợp A00, A01, B00 và D01 đều có điểm chung là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, luyện đề có chọn lọc và giữ tâm lý ổn định trước khi bước vào phòng thi.

Thủ khoa A00: Chỉ học với thầy cô trên lớp, quyết không lặp lại lỗi sai

Với 30/30 điểm ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh), trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00.

Khắc Công không học thêm bên ngoài mà chủ yếu tiếp thu kiến thức từ thầy cô trên lớp, sau đó tự tìm tài liệu trên mạng để củng cố. Mỗi ngày, sau khi học chính khóa và ôn tập tại trường, Công dành khoảng 2,5-3 giờ vào buổi tối để tự học.

Khắc Công từng đạt giải Nhì môn Vật lí của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. (Ảnh: THPT Tân Yên số 1)

Nam sinh Bắc Ninh cho biết, điều quan trọng nhất không phải giải thật nhiều bài khó mà là nắm chắc kiến thức nền. Trong quá trình luyện đề, cậu bạn luôn ghi chép cẩn thận những câu làm sai, tìm hiểu nguyên nhân và ôn lại để không bao giờ mắc lại lỗi tương tự. Đánh giá về đề thi năm nay, Công cho rằng đề Toán có tính phân hóa tốt với nhiều câu hỏi khó nhưng cách giải ngắn gọn nếu tìm đúng hướng. Đề Vật lí và Hóa học có phần khó hơn năm trước, đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc lý thuyết.

Thủ khoa A01: SAT 1.600, IELTS 8.0, học dưới 8 tiếng mỗi ngày

Với 29,75 điểm, Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, trở thành đồng thủ khoa tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh). Ngoài thành tích tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hương Giang còn sở hữu SAT tuyệt đối 1.600/1.600, IELTS 8.0 và học bổng toàn phần của Đại học KAIST (Hàn Quốc).

Bí quyết học tập của Hương Giang là xây dựng nền tảng từ rất sớm. Thay vì học thuộc công thức, cô bạn luôn cố gắng hiểu bản chất của vấn đề. Ở giai đoạn nước rút, nữ sinh không học nhồi nhét mà chủ yếu rà soát kiến thức, luyện đề theo đúng khung giờ thi thật để làm quen với áp lực thời gian.

Nữ thủ khoa khối A01. (Ảnh: THPT chuyên Đại học Sư phạm)

Dù đạt thành tích rất cao, Giang cho biết tổng thời gian học mỗi ngày thường dưới 8 tiếng. Ngoài ôn tập, cô bạn vẫn dành thời gian tập yoga, đọc sách, vẽ và chơi game dò mìn để thư giãn.

Đồng thủ khoa A01: Chăm luyện đề nhưng vẫn ưu tiên kiến thức nền

Cùng đạt 29,75 điểm ở tổ hợp A01, Nguyễn Trung Thái Sơn, học sinh lớp 12A2 Tin, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên bắt đầu tăng tốc ôn tập sau Tết, khi hoàn thành chương trình học.

Mỗi ngày, Sơn dành khoảng 2-3 giờ để luyện đề, chủ yếu sử dụng các đề thi thử của các địa phương có độ khó cao nhằm rèn kỹ năng xử lý bài. Dù vậy, nam sinh khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là nắm chắc kiến thức nền thay vì tìm kiếm các mẹo giải nhanh.

Nguyễn Trung Thái Sơn. (Ảnh: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội)

Sau những giờ học căng thẳng, Sơn thường chơi đàn piano hoặc đi dạo để thư giãn trước khi quay lại việc học. Nam sinh dự định đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì tình yêu với môn Toán từ nhỏ.

Thủ khoa D01: Hiểu bài ngay trên lớp, không học lại từ đầu

Ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, đạt 29 điểm với 10 điểm Toán, 10 điểm Tiếng Anh và 9 điểm Ngữ văn.

Nữ sinh cho biết bản thân không có phương pháp học quá đặc biệt. Với môn Toán, cô bạn tập trung nghe giảng để hiểu bài ngay trên lớp, khi về nhà chỉ xem lại kiến thức thay vì học lại từ đầu.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh. (Ảnh: THPT chuyên Ngoại ngữ)

Là học sinh chuyên Anh, Minh duy trì thói quen sử dụng tiếng Anh hằng ngày và luyện thêm các dạng bài khó khi có thời gian. Đối với môn Ngữ văn, nữ sinh chú trọng rèn phương pháp làm bài và kỹ năng lập luận thay vì học thuộc. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh cũng đạt SAT 1.580/1.600 và IELTS 8.5.

Thủ khoa B00: Luyện hơn 1.000 đề trong năm lớp 12

Với 30/30 điểm ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), Đinh Ngọc Hải Lam, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00.

Ngay từ đầu năm lớp 12, Hải Lam xây dựng kế hoạch ôn tập theo hướng nắm chắc kiến thức cơ bản trước khi bước sang giai đoạn luyện đề. Từ khoảng tháng 10 năm ngoái, nữ sinh đã hoàn thành chương trình 3 môn và bắt đầu giải đề với cường độ cao. Trung bình mỗi tuần, cô bạn làm khoảng 15 đề Toán, Hóa và Sinh. Chỉ riêng trong năm lớp 12, Hải Lam đã luyện hơn 1.000 đề.

Là học sinh trường nội trú, nữ sinh duy trì thời gian biểu nghiêm ngặt từ 6h sáng đến 22h tối, không sử dụng điện thoại hay mạng xã hội trong thời gian học.

Theo Hải Lam, việc tuân thủ kỷ luật giúp cô bạn luôn giữ được sự tập trung, học đúng lúc và nghỉ đúng lúc, thay vì thức khuya hay học quá sức. Sau kỳ thi, nữ sinh dự định đăng ký vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược TP.HCM.