Phong trào Đoàn "ươm mầm" khởi nghiệp, gắn với bảo tồn bản sắc địa phương

HHTO - Hưởng ứng Diễn đàn “Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế đất nước” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, câu chuyện của nhiều Đoàn viên, thanh niên hôm nay cho thấy hành trình lập thân, lập nghiệp bắt đầu từ những trải nghiệm gần gũi trong môi trường Đoàn.

Ươm mầm khát vọng lập thân,

lập nghiệp từ những phong trào Đoàn

Gần 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn, giới thiệu việc làm trong nhiệm kỳ XII không chỉ là một con số ấn tượng mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng người trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Song song với đó, nhiều mô hình câu lạc bộ, đội nhóm học sinh - sinh viên đã trở thành môi trường rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội và năng lực nghề nghiệp từ sớm.

11.900.200 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kì XII.

Các câu lạc bộ kỹ năng, hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp đến các dự án khởi nghiệp sáng tạo từng bước biến đam mê của Đoàn viên thành năng lực, biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Ngôn ngữ ký hiệu đã trở thành dấu ấn riêng của Đội Công Tác Xã Hội (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM). Mỗi năm một lần, Đội lựa chọn một ca khúc để biểu diễn bằng ngôn ngữ ký hiệu trước toàn trường.

Đội Công Tác Xã Hội trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu.

Anh chị tiền bối trong Đội hướng dẫn tụi mình tìm tòi và chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi sang ngôn ngữ ký hiệu. Thủ ngữ là "signature" của Đội nên mỗi sự kiện đều có tiểu ban riêng phụ trách. Đằng sau những tiết mục kéo dài vài phút là nhiều tuần luyện tập miệt mài. Những buổi trưa dưới gốc cây trong sân trường hay góc hành lang vắng người trở thành “lớp học” đặc biệt để các thành viên cùng sửa động tác, ghi nhớ nhịp điệu và hoàn thiện phần trình diễn. - Bạn Dương Đinh Bội (Thành viên Đội Công Tác Xã Hội, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM)

Thông qua việc học và thực hành ngôn ngữ ký hiệu, cư dân trường hiểu hơn về cuộc sống của người khiếm thính, nhận ra những rào cản giao tiếp mà cộng đồng này đang đối mặt và chủ động tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy, góp phần xây dựng môi trường học đường hòa nhập hơn. Các bạn không chỉ tìm cơ hội cho bản thân mà còn chủ động tạo thêm cơ hội để người khác được kết nối, được lắng nghe và được tham gia nhiều hơn vào đời sống cộng đồng.

Trải nghiệm thực tế, khám phá nghề nghiệp

Là Đoàn viên đóng góp hiến kế cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, bạn Phạm Minh Thư (Sinh viên Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) kỳ vọng: “Hoạt động của Đoàn nên được đổi mới, không theo tính hình thức hay phong trào mà phải thật sự đi vào nhu cầu của các Đoàn viên thanh niên, quan tâm đến môi trường mạng để hỗ trợ chuyên môn, sử dụng công nghệ số hiệu quả, lành mạnh, theo kịp xu hướng hiện đại để tổ chức phong trào thiết thực và gần gũi với sinh viên”.

Cuộc thi review phim Cinema Merry-go-round. Ảnh: Liên Chi Đoàn Khoa Ngữ Văn - Truyền Thông - UED.

Tinh thần đó được thể hiện qua nhiều hoạt động sáng tạo của Liên chi đoàn Khoa Ngữ văn - Truyền thông. Bên cạnh các chương trình tình nguyện, sinh viên còn được tham gia trực tiếp, trải nghiệm nghề nghiệp gắn với lĩnh vực đào tạo.

Liên chi đoàn Khoa đã kết hợp với Câu lạc bộ Điện ảnh của trường tổ chức các buổi chiếu phim, phát động cuộc thi review phim, mở lớp học phân tích phim cùng Đạo diễn Phan Đăng Di để sinh viên thảo luận về những bộ phim tiêu biểu như: Dreams (Những giấc mơ), La Strada (Con đường) và Blue Velvet (Nhung xanh). Sinh viên có cơ hội tiếp cận tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích nội dung, kể chuyện và phản biện - những năng lực không thể thiếu của người làm truyền thông trong tương lai.

Câu lạc bộ Điện ảnh UED.

Là một trong những tên tuổi tiên phong của dòng phim độc lập tại Việt Nam, đạo diễn kiêm biên kịch Phan Đăng Di tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, khẳng định dấu ấn nghệ thuật qua các tác phẩm vang danh như Bi, đừng sợ! (2010) và Cha và con và... (2015). Các bộ phim của anh đã vinh dự góp mặt và tranh giải tại những liên hoan phim quốc tế danh giá nhất thế giới như Cannes, Berlin và Venice.

Chương trình tình nguyện hè "Nắng gọi yêu thương" của Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Tiên phong trong khởi nghiệp xanh

Nếu các hoạt động hướng nghiệp giúp thanh niên khám phá năng lực bản thân thì các sân chơi sáng tạo, khởi nghiệp lại là nơi những ý tưởng được hiện thực hóa thành mô hình kinh tế cụ thể.

Mang tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển bền vững, nhóm sinh viên Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Ngô Phan Như Quỳnh, Nguyễn Thái Thìn, Võ Thị Thùy Trâm và Hoàng Hữu Tuấn Anh đã xây dựng dự án Phát triển kinh tế xanh từ hoa súng sấy lạnh, giành giải Tiềm năng tại cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp UED 2026.

Nhóm sinh viên lớp 24CVHH giành giải Tiềm năng tại cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp UED 2026. Nguồn: NVCC.

Nhóm sinh viên đã ứng dụng công nghệ sấy lạnh hiện đại ở nhiệt độ thấp và áp suất chuẩn. Cách làm này giúp "khóa" trọn vẹn màu sắc rực rỡ, hương vị tự nhiên và hàm lượng dưỡng chất quý giá của hoa súng. Sản phẩm trà thảo mộc giòn nhẹ, dễ bảo quản, là liều thuốc thanh lành cho sức khỏe: Chống oxy hóa, tăng đề kháng, giảm stress và tốt cho tim mạch, tiêu hóa.

Dự án Phát triển kinh tế xanh từ hoa súng sấy lạnh. Nguồn: NVCC.

Dự án ghi điểm tuyệt đối nhờ lộ trình bài bản kéo dài 24 tháng từ bước thử nghiệm, xây dựng vùng nguyên liệu, đăng ký bảo hộ cho đến tham vọng kết hợp truyền thông với du lịch địa phương. Nhưng điều chạm đến cảm xúc người nghe chính là câu chuyện văn hóa phía sau từng tách trà.

Với nhóm, hoa súng không chỉ là nguyên liệu, mà là ký ức, là vẻ đẹp mộc mạc của tâm hồn Việt. Bằng cách nâng tầm giá trị loài hoa này, dự án góp phần tạo sinh kế bền vững cho nông dân, lan tỏa lối sống xanh và khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc địa phương.