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Dàn Anh Tài nhắn gửi sau tin Dũng DT rút lui: "Anh em mình thương nhau"

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
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HHTO - Chỉ ít giờ sau khi Dũng DT xác nhận dừng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nhiều Anh Tài đã chia sẻ những dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội. Không nhắc nhiều đến những tranh cãi, các bài đăng đều hướng về tình đồng đội và chặng đường phía trước.

Chiều 10/7, ngay khi Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) thông báo dừng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 theo nguyện vọng cá nhân, các trang mạng xã hội của nhiều Anh Tài đã đồng loạt cập nhật trạng thái mới. Thay vì nhắc lại những ồn ào đang diễn ra, phần lớn đều chọn cách gửi gắm những lời động viên, nhắc về tình anh em được xây dựng trong suốt hành trình tại ngôi nhà chung.

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Những Kẻ Lãng Du trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. - Ảnh: YeaH1.

Ở nhóm Những Kẻ Lãng Du, Đinh Mạnh Ninh và Thơm (Da LAB) đều có những chia sẻ ngắn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không viết dài dòng, Đinh Mạnh Ninh đăng hình đôi dép màu vàng từng tặng Dũng DT kèm dòng chữ: "See you soon!". Trong khi đó, Thơm chia sẻ hình ảnh cổng chương trình cùng lời nhắn: "Chông gai đã quen rồi, yên tâm yên tâm. Hạt mầm ngày nào giờ đâm chồi, that's anh em tôi". Cả hai đều không nhắc trực tiếp đến quyết định rời chương trình của Dũng DT, nhưng cùng gợi lại chặng đường mà các thành viên đã đồng hành từ vòng Hội Ngộ.

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Hình ảnh món quà mà Đinh Mạnh Ninh đã tặng cho người anh trong tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.
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Thơm dặn dò mọi người "yên tâm yên tâm".

Không chỉ những người từng chung đội, nhiều Anh Tài khác cũng lên tiếng theo cách riêng. Trên Threads, Đại Nghĩa đăng dòng trạng thái ngắn: "Anh em mình thương nhau". Nam nghệ sĩ sau đó chia sẻ thêm: "Dễ gì có duyên để 34 con người ở các nơi tụ về một chỗ rồi cùng vượt Chông Gai. Nhìn hình cái xúc động ngang vậy đó". Bên dưới bài viết, đông đảo khán giả để lại lời động viên, mong các Anh Tài tiếp tục giữ tinh thần thoải mái và đồng hành cùng nhau trong chặng đường còn lại của chương trình.

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Các khán giả cũng để lại những lời nhắn nhủ dưới bài đăng của "Nụi" Nghĩa.

Trong số những chia sẻ xuất hiện vào chiều 10/7, bài đăng của Đông Hùng cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi hướng sự chú ý đến Nhà Ngoại Ô - đội có sự góp mặt của Dũng DT. Nam ca sĩ viết: "Chúng ta vẫn luôn là Nhà Ngoại Ô, ngôi nhà xa phố nhưng tràn đầy tình yêu thương. Dù XA nhưng tình thân ở lại, vì chúng ta đã cùng dựng nên Nhà. Nhà Ngoại Ô cố lên!". Bên cạnh lời nhắn gửi dành cho các thành viên, Đông Hùng cũng kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ tiết mục XA của Nhà Ngoại Ô trong tập 3, dự kiến phát sóng vào tối 18/7 theo lịch điều chỉnh mới của chương trình.

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Đông Hùng chia sẻ về Nhà Ngoại Ô với bài hát XA.
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"Cụ" Chung cũng để lại bài đăng với nội dung: "Đoàn tàu khuất xa rồi đấy...".
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"Anh Tài thứ 35" - MC Trần Ngọc cũng gửi những lời nhắn nhủ đến Gai Con.
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Will - Hà An Huy - Hoàng Dũng chia sẻ cảm xúc sau thông tin của người anh Dũng DT.
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Anh Tài Vương Anh Tú cũng hoãn buổi livestream tối nay với các khán giả.
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Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
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Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

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