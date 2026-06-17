Nhan sắc trong trẻo của dàn nữ sinh ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tin tưởng môi trường đại học chính là nơi hội tụ nhiều nữ sinh ưu tú, năng động, sáng tạo và giàu hoài bão. Chính vì vậy, hành trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến các đại học, cao đẳng trên cả nước.

Nữ sinh đến từ Học viện Tài chính (Hà Nội)

Học viện Tài chính là môi trường đào tạo giàu truyền thống, nơi hội tụ nhiều thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng vươn lên. Chính môi trường học tập đầy tính học thuật và sáng tạo nơi đây tiếp tục là cái nôi nuôi dưỡng những gương mặt nữ sinh tài năng, tự tin và giàu lòng nhân ái - những nhân tố phù hợp với tinh thần mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.

Nữ sinh đến từ Đại học Phenikaa (Hà Nội)

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Đại học Phenikaa được đánh giá là điểm dừng chân đặc biệt của tour tuyển sinh nhờ môi trường đào tạo hiện đại, năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo. Việc Á hậu Vân Nhi đang theo học tại trường càng góp phần tạo cảm hứng cho nhiều nữ sinh mạnh dạn thử sức ở đấu trường nhan sắc danh giá.

Nữ sinh đến từ Học viện Hàng không (TP.HCM)

Sinh viên của Học viện Hàng không không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế - những yếu tố rất phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ sinh đến từ trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long)

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Trường Đại học Cửu Long luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng, tri thức và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội nhằm rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập.

Nữ sinh đến từ trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

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Là một trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Nhà trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đến luật, báo chí, du lịch, ngoại ngữ và nhiều ngành học hiện đại khác.

Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh giá rất cao môi trường học tập năng động của nhà trường và tin tưởng rằng nơi đây có nhiều nữ sinh hội tụ những phẩm chất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

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