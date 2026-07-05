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Vụ kết quả thi tốt nghiệp bất thường tại Tuyên Quang: Tạm giữ một giáo viên trường chuyên

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Sau hơn 2 ngày khẩn trương xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên của Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến những bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại địa phương.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, nhằm điều tra các sai phạm liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc giữ người được thực hiện sau 2,5 ngày khẩn trương xác minh dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, trực tiếp là đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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(Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Từ nghi vấn phổ điểm bất thường đến cuộc xác minh khẩn

Vụ việc bắt nguồn từ những nghi vấn được dư luận và giới chuyên môn đặt ra sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo dữ liệu kết quả thi, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Đáng chú ý, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối đến từ Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh.

Phổ điểm của trường này cũng gây chú ý khi tập trung rất nhiều bài thi ở nhóm điểm từ 9-10, cao vượt trội so với mặt bằng chung cả nước cũng như nhiều trường THPT chuyên khác.

Trước những dấu hiệu bất thường, ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ thông tin liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Ngay trong tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để yêu cầu làm rõ các phản ánh, bảo đảm tính khách quan, minh bạch của kỳ thi.

Sau quá trình xác minh kéo dài khoảng 2,5 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ công tác điều tra.

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Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Vụ việc tiếp tục được điều tra

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi bị cáo buộc cũng như chưa thông tin về việc có thêm cá nhân nào liên quan.

Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp là biện pháp tố tụng nhằm phục vụ quá trình điều tra ban đầu và không đồng nghĩa với việc người bị giữ đã bị kết tội. Mọi kết luận cuối cùng sẽ được xác định trên cơ sở kết quả điều tra và phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

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Linh Lê (tổng hợp)
Theo: Công an tỉnh Tuyên Quang
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