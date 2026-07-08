Teen 2K8 cập nhật ngay 3 điểm mới khi đặt nguyện vọng đại học 2026

HHTO - Mùa đăng ký nguyện vọng 2026, sĩ tử sẽ phải làm quen với giới hạn 15 nguyện vọng, quy định ưu tiên xét tuyển mới và cách quy đổi điểm bằng bách phân vị. Để không "việt vị" ngay trước cánh cổng trường đại học mơ ước, bạn hãy cập nhật ngay 3 thay đổi lớn trong quy chế năm nay.

Giới hạn 15 nguyện vọng và chiến thuật 5 nguyện vọng đầu

Thay vì đăng ký nguyện vọng không giới hạn như những mùa thi trước, các sĩ tử năm nay chỉ được đăng ký 15 nguyện vọng. Vì thế, mỗi lựa chọn đều cần được tính toán cẩn thận hơn.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga, đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhận định: “Trước đây, thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng với suy nghĩ “đăng ký càng nhiều càng không sợ trượt”. Thực tế, chiến lược này lại khiến các bạn đỗ vào ngành không thực sự mong muốn, tạo áp lực cho hệ thống xét tuyển trong việc xử lý dữ liệu, lọc ảo và xác định nguồn tuyển”.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng (phải).

Thí sinh nên dành thời gian hiểu rõ năng lực bản thân, sở thích và định hướng nghề nghiệp trước khi sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp. Nếu tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đạt khoảng 15 điểm trở lên, bạn vẫn nên mạnh dạn đăng ký vào những trường hoặc ngành mình thực sự mong muốn, thay vì chỉ chọn những phương án an toàn - Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó phòng Tuyển sinh, truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính Marketing gợi ý.

Thay đổi trong chính sách ưu tiên xét tuyển

Bên cạnh đó, chính sách ưu tiên xét tuyển cũng có một số thay đổi. Trong đó, quy định về sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, điểm cộng ưu tiên và diện tuyển thẳng được điều chỉnh theo hướng thống nhất hơn giữa các trường.

Đặc biệt, học sinh các trường THPT chuyên vẫn có thể được cộng điểm hoặc hưởng chính sách ưu tiên, nhưng mức áp dụng sẽ phụ thuộc vào đề án tuyển sinh của từng trường đại học. Vì vậy, thí sinh cần theo dõi kỹ thông báo chính thức trên website của trường để tránh bỏ lỡ quyền lợi.

Với phương thức xét tuyển học bạ, các trường sẽ sử dụng đầy đủ kết quả của 6 học kỳ thay vì chỉ xét từ 3 đến 5 học kỳ như trước đây. Kết quả học tập xuyên suốt 3 năm học THPT từ học kỳ I lớp 10 đến hết học kỳ II lớp 12 đều có giá trị.

Chú ý quy đổi điểm và ngưỡng đầu vào

Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh Đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy chế bách phân vị - là thước đo thống kê phản ánh vị trí của thí sinh trong toàn bộ phổ điểm.

Ví dụ, nếu bạn đạt bách phân vị thứ 90 (P₉₀), nghĩa là điểm của bạn cao hơn hoặc bằng 90% số thí sinh dự thi; chỉ có 10% thí sinh có điểm cao hơn bạn.

Biểu đồ đối sánh phổ điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT.

Các thí sinh cần xem xét bản thân đang nằm ở vị trí nào trong khung của các trường. Với các tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00, A01, B00, C00 hay D01, thí sinh nên đọc kỹ phương thức xét tuyển của các ngành.

Quy chế này còn đảm bảo công bằng cho thí sinh đăng ký khối ngành Sức khỏe, giúp bạn biết rõ vị thế thực sự của mình so với tất cả các thí sinh khác cùng xét tuyển vào một ngành, bất kể phương thức dự thi.