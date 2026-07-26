ATVNCG 2026: Phản ứng của Anh Tài Vương Anh Tú và 14 Casper sau khi dừng chân

HHTO - Sau tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Vương Anh Tú và 14 Casper là hai Anh Tài đầu tiên phải dừng chân. Trên trang cá nhân, cả hai đã gửi lời tri ân, xin lỗi người hâm mộ và nhận được nhiều lời động viên từ các đồng đội.

Kết quả Công diễn 1 khép lại cũng đồng nghĩa hành trình của Vương Anh Tú và 14 Casper tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức dừng lại. Trên trang cá nhân và kênh broadcast, cả hai lần lượt chia sẻ những tâm sự gửi đến người hâm mộ sau khi tập 4 được phát sóng.

Hình ảnh khiến nhiều khán giả rơi nước mắt trong tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Hai anh em nhìn lại những góc kỷ niệm trong KTX.

Bên cạnh bài đăng ngắn gọn trên nền tảng Threads bày tỏ sự biết ơn đến chương trình và lời hứa gắn bó cùng "đại gia đình Jet Jet", Vương Anh Tú trải lòng với khán giả qua kênh broadcast cá nhân. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành. Anh cũng xin lỗi vì giữ kín kết quả dừng chân đến tận khi tập 4 lên sóng.

"Anh xin lỗi tụi em nha. Tại anh giấu tụi em lâu quá chừng. Anh bị loại từ trước khi họp báo, nhưng đến hôm nay mọi người mới được biết", Vương Anh Tú chia sẻ.

Bài đăng trên trang Threads cá nhân của Vương Anh Tú.

Vương Anh Tú cho biết sẽ tiếp tục duy trì kết nối với khán giả trên kênh broadcast. Anh dự định thường xuyên cập nhật lịch trình hoạt động, tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp và chuẩn bị gửi tặng ba món quà như lời cảm ơn đến người hâm mộ trong thời gian tới.



Vương Anh Tú động viên người hâm mộ.

Còn với 14 Casper, anh chọn viết một tâm thư nhìn lại hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Anh Tài sinh năm 1999 cho biết chương trình đã giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn của một nghệ sĩ indie, có cơ hội thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và được đứng trên những sân khấu lớn.

Trong bài viết, 14 Casper nhắc lại các tiết mục như Một Đời x Người Tốt Nhất Cho Em, Nàng Thơ hay Xa. Đồng thời, "Bé Bơ" gửi lời cảm ơn đến 33 Anh Tài, ê-kíp chương trình, các đơn vị truyền thông cùng người hâm mộ đã đồng hành trong suốt hành trình.

14 Casper kịp để lại dấu ấn đậm nét cho khán giả sau 4 tập phát sóng.

Theo 14 Casper, cánh cửa ký túc xá không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mà còn giúp anh có thêm nhiều cơ hội và những người đồng hành đáng quý. Anh bày tỏ hy vọng các Anh Tài sẽ còn gặp lại nhau trên những chặng đường tiếp theo.

Những chia sẻ của Vương Anh Tú và 14 Casper nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các anh em. Dưới bài đăng của 14 Casper, Will nhắn nhủ: "Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng". Hoàng Tôn cũng động viên đàn em và bày tỏ hy vọng khán giả sẽ được nhìn thấy 14 Casper nhiều hơn trong thời gian tới.

Will và Hoàng Tôn dành lời khen cho "Bé Bơ".

Trên kênh broadcast cá nhân, Hồ Đông Quan cho biết anh và 14 Casper có nhiều điểm chung khi đều bắt đầu hoạt động nghệ thuật khá muộn và từng trải qua nhiều giai đoạn chật vật trên con đường làm nghề. Nam ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa có cơ hội chung Nhà với 14 Casper, đồng thời hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ được đứng chung sân khấu.

Đôi bạn đồng niên nhận được sự yêu mến của khán giả.

Trịnh Thăng Bình cũng gửi lời nhắn ngắn gọn: "Respect Tú và 14 lắm!". Trong khi đó, K.O động viên hai đồng đội với thông điệp: "Đây không phải là kết thúc, đây là sự khởi đầu". Còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước viết: "Hai em tốt nghiệp sớm, ra kiếm việc làm đi nha! Lương cao nha!".