ATVNCG 2026: Ký túc xá của dàn Anh Tài "hiu quạnh" sau khi 14 Casper, Vương Anh Tú ra về

HHTO - Video ghi lại khu ngủ trong KTX của các Anh Tài do Huỳnh Lập chia sẻ sau tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cùng với đó, loạt phản ứng của các Anh Tài trước việc Vương Anh Tú và 14 Casper dừng chân cũng được Gai Con chia sẻ rộng rãi.

Đoạn video ghi lại khu vực nghỉ ngơi của các Anh Tài do Huỳnh Lập đăng tải đang nhận được nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều Gai Con chú ý là hai chiếc giường từng thuộc về Vương Anh Tú và 14 Casper nay đã trống sau khi cả hai dừng chân ở tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Trong video, Huỳnh Lập chỉ về hai chiếc giường nằm cạnh mình rồi chia sẻ: "Giờ về hết cả hai rồi. Sáng tôi ngủ dậy là trên đầu không có ai mà bên trái cũng không có ai luôn. Cái khu này giờ nó hiu quạnh rồi mọi người".

Đoạn video "cắt hành" Gai Con sau tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Nam diễn viên cũng nhắc đến chiếc loa từng được các thành viên tặng Vương Anh Tú. Huỳnh Lập cũng cho biết món quà này "giờ cũng không có cơ hội xài luôn". Đoạn video nhanh chóng được Gai Con chia sẻ, trong đó nhiều người chú ý đến hình ảnh hai chiếc giường trống và câu nói "cái khu này giờ hiu quạnh rồi mọi người".

Không chỉ đoạn video của Huỳnh Lập, những khoảnh khắc trong phòng chờ cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm. Khi Vương Anh Tú quyết định một mình bước vào phòng loại để chờ kết quả, Anh Tài Thơm (Da LAB) còn nói sẽ "nặng lời" nếu nam ca sĩ không quay trở lại. Tuy nhiên, sau khi biết Vương Anh Tú phải dừng chân, Thơm đã bật khóc rất to. Khoảnh khắc này nhanh chóng được nhiều Gai Con chia sẻ trên mạng xã hội.

Cheng cũng cho biết anh không nghĩ Vương Anh Tú sẽ là một trong hai Anh Tài phải nói lời chia tay sau Công diễn 2. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu cũng không giấu được cảm xúc khi theo dõi kết quả. Những phản ứng của các thành viên tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng Gai Con bàn luận sau khi tập 4 lên sóng.

Những khoảnh khắc cảm động trong tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Đông Hùng cũng gây chú ý khi lặng lẽ bước ra một góc sau sân khấu. Trong đoạn video hậu trường được người hâm mộ chia sẻ, nam ca sĩ ngồi trầm ngâm và tự hỏi: "Không biết mình làm gì sai".

Hình ảnh "chú" Đông Hùng ngồi một góc khiến nhiều Gai Con xúc động.

Trên mạng xã hội, Anh Tài It's CHARLES cũng đăng tải dòng trạng thái: "Hai người này cần được hồi sinh". Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, trong đó không ít khán giả bày tỏ mong muốn cả hai sẽ có cơ hội trở lại chương trình ở những chặng tiếp theo.