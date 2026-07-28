Vì sao Trấn Thành nhận xét Vương Bình: “Em thi như 36kg” tại Tinh Hà “Say Hi”?

HHTO - Dễ thương, hát tốt và luôn hoàn thành tròn vai qua từng vòng thi, nhưng đó cũng là lý do khiến Vương Bình nhiều lần bị “hòa tan” vào tập thể tại Tinh Hà “Say Hi”. Chỉ đến khi Trấn Thành thẳng thắn góp ý, hành trình của nam ca sĩ mới được khán giả nhìn lại dưới một góc độ khác.

Trong phòng chờ ở tập 4 của Tinh Hà “Say Hi”, MC Trấn Thành đã có những góp ý đáng chú ý dành cho Anh Trai Vương Bình. Dù dành nhiều lời khen cho ngoại hình, giọng hát và tính cách của nam ca sĩ, Trấn Thành vẫn thẳng thắn cho rằng anh chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh trong chương trình.

Khi hỏi Vương Bình: “Em bao nhiêu kg?” và nhận được câu trả lời “63kg”, nam MC hài hước ví von: “Em thi như em 36kg”, trước khi lý giải rằng điều Vương Bình còn thiếu không nằm ở năng lực hay sự đáng yêu mà là một khoảnh khắc đủ "sức nặng", đủ nghiêm túc khiến khán giả nhớ đến tên mình.

Khoảnh khắc góp ý thẳng thắn từ MC Trấn Thành dành cho Vương Bình.

Nhìn lại hành trình của Vương Bình tại Tinh Hà “Say Hi”, nhận xét này phần nào phản ánh những gì nam ca sĩ đã thể hiện trong suốt các vòng thi. Ngay từ những tập đầu, Vương Bình gây thiện cảm nhờ ngoại hình sáng, tính cách gần gũi cùng giọng hát ổn định.

Anh luôn hoàn thành tốt phần trình diễn của mình, giữ phong độ đều đặn và là một trong những thành viên được nhiều Anh Trai yêu quý. Tuy nhiên, giữa những sân khấu quy tụ nhiều cá tính mạnh, Vương Bình vẫn chưa thực sự có một dấu ấn cá nhân đủ rõ nét để trở thành tâm điểm sau mỗi tập phát sóng.

Đó cũng chính là điều Trấn Thành muốn nhấn mạnh khi nói: “Người ta thấy Vương Bình dễ thương rồi, người ta thấy Vương Bình hát hay rồi, người ta thấy Vương Bình đáng yêu rồi. Vương Bình nghiêm túc nó nằm ở đâu? Cái đoạn mà Vương Bình cố gắng, nó sẽ làm một cái gì đó thật đáng để chú ý, chỗ nào ta?”.

Theo nam MC, Vương Bình sở hữu nhiều tố chất để tiến xa hơn, nhưng điều khán giả chờ đợi là một khoảnh khắc đủ sức khiến mọi người phải nhớ đến cái tên Vương Bình, thay vì chỉ nhớ đến tổng thể của tiết mục. Lời góp ý của Trấn Thành cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ người xem.

Dẫu vậy, ở tập 4, Vương Bình bắt đầu có thêm nhiều khoảnh khắc được cộng đồng mạng chú ý hơn. Đáng kể nhất là màn trình diễn Mất La Bàn do Pháp Kiều làm đội trưởng. Tiết mục gây ấn tượng với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống thông qua tiếng đàn tranh, đồng thời có sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone quốc tế TorySax.

Mất La Bàn tạo dấu ấn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Trong quá trình tập luyện, Vương Bình đã để lại nhiều khoảnh khắc khiến khán giả dành lời khen cho sự nghiêm túc và cố gắng hết mình. Là một giọng nam trung, anh gặp không ít khó khăn khi chinh phục những nốt cao ở đoạn bridge, thậm chí nhiều lần chưa thể hoàn thành như mong muốn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình luyện tập, Vương Bình đã có màn bứt phá trên sân khấu, xử lý trọn vẹn phần trình diễn và ghi dấu ấn với khán giả.

Bên cạnh đó, một động tác tay của Vương Bình trong tiết mục cũng nhanh chóng được người hâm mộ hài hước đặt tên là “vũ điệu ăn cháo”. Chỉ với một chuyển động ngắn trong phần vũ đạo, Vương Bình bất ngờ tạo nên một trào lưu trên TikTok khi nhiều khán giả thi nhau tái hiện lại.

Khoảnh khắc tạo nên hot trend "vũ điệu ăn cháo" của Vương Bình.

Đáng chú ý, dàn dancer thuộc nhóm HanoiXGirls cũng nhanh chóng nhập cuộc. Video cover lại động tác của nhóm nhảy nhận được nhiều lượt tương tác, đồng thời khiến người hâm mộ thích thú khi dancer chuyên nghiệp cũng bị sức hút của “vũ điệu ăn cháo” chinh phục.

HanoiXGirls khuấy động trend “vũ điệu ăn cháo”. Nguồn: Tiktok envvv.hnxg

Tất nhiên, một động tác viral chưa đủ để định nghĩa cả hành trình của Vương Bình tại Tinh Hà “Say Hi”. Tuy nhiên, việc khán giả bắt đầu nhắc nhiều hơn đến những khoảnh khắc riêng của anh cho thấy nam ca sĩ đang dần tạo ra những điểm nhận diện cá nhân sau nhiều vòng thi. Có thể đó chưa phải là “63kg” như cách ví von của Trấn Thành, nhưng ít nhất, Vương Bình đã có thêm những khoảnh khắc khiến khán giả nhớ đến mình nhiều hơn, thay vì chỉ là một mảnh ghép trong tổng thể của đội hình.