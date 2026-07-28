Giải mã chemistry bộ đôi Ninh - Bình đang gây sốt trong cộng đồng Gai Con

HHTO - Từ "Trịnh Tổng", "thư ký Ninh" đến câu nói viral "Đinh Mạnh Ninh nguy hiểm, Trịnh Thăng Bình nguy kịch", cộng đồng Gai Con liên tục tạo ra những "mật mã" mới xoay quanh các Anh Tài. Trong đó, "phản ứng hoá học" của bộ đôi Ninh - Bình đang là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất.

"Một người làm sếp, một người làm thư ký" - đó là cách nhiều Gai Con gọi vui mỗi khi Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh xuất hiện cùng nhau. Sau hai công diễn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, bộ đôi này được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn người hâm mộ. Từ hậu trường, phòng tập đến những màn tung hứng trên sân khấu, nhiều đoạn cắt về cả hai tiếp tục được chia sẻ trên Threads, TikTok và Facebook.

Đinh Mạnh Ninh vào phòng loại, Trịnh Thăng Bình lại là người "không dám đối diện".

Trên mạng xã hội, Gai Con còn gọi vui Trịnh Thăng Bình là "Trịnh Tổng", còn Đinh Mạnh Ninh là "thư ký Ninh". Hai cách gọi này gần như "đi cùng nhau", cứ mỗi lần bộ đôi xuất hiện là lại xuất hiện dày đặc dưới phần bình luận.

Biểu cảm của Trịnh Thăng Bình khi nói "Tao ghét mày" khiến "thư ký Ninh" bật cười.

Sau tập 4, Gai Con truyền tay nhau một đoạn cắt ngắn: Trịnh Thăng Bình vừa đùa "Tao ghét mày" nhưng ngay sau đó lại lộ rõ vẻ bồn chồn khi Đinh Mạnh Ninh rơi vào nhóm có nguy cơ bị loại. Chỉ ít giờ sau khi đoạn clip được đăng tải, câu nói "Đinh Mạnh Ninh nguy hiểm, Trịnh Thăng Bình nguy kịch" đã xuất hiện dưới nhiều bài đăng về chương trình.

Khoảnh khắc "không thở được" của "Trịnh Tổng" được chia sẻ trên mạng xã hội

Hai cái ôm mang cảm xúc khác nhau của bộ đôi "Ninh - Bình".

Không chỉ "Ninh - Bình", trên các diễn đàn của Gai Con, từ khóa "brotherhood" cũng thường xuất hiện khi người xem nhắc đến những tương tác giữa các Anh Tài. Từ những màn trêu đùa trong phòng tập đến các khoảnh khắc động viên nhau sau sân khấu, nhiều đoạn cắt tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ sau mỗi tập phát sóng.

Những khoảnh khắc xúc động trong tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

"Duo 89" gồm Thơm (Da LAB) và Vương Anh Tú cũng là một trong những "tổ hợp" được nhắc đến nhiều sau tập 4. Khi Vương Anh Tú phải dừng chân, Thơm không giấu được sự xúc động. Đoạn cắt này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận nhắc đến tình cảm giữa các Anh Tài sau thời gian cùng tập luyện và đồng hành.

Bên cạnh các sân khấu biểu diễn, những tương tác giữa các Anh Tài cũng dần trở thành một phần "màu sắc" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Mỗi tập phát sóng lại mang đến thêm những khoảnh khắc được Gai Con chia sẻ, góp phần tạo nên một cộng đồng người hâm mộ với những "mật mã" riêng.