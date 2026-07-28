Những gương mặt "cầm cân nảy mực" tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc

HHTO - Các thành viên trong Ban giám khảo tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc là những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa, thời trang, truyền hình, sân khấu... Đó là những ai?

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là tên tuổi thường xuyên đồng hành cùng các Hoa hậu, Á hậu và nghệ sĩ Việt. Anh từng ngồi ghế giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên rất hiểu những tiêu chí của cuộc thi. NTK Lê Thanh Hoà sẽ có nhiều lời khuyên quan trọng cho thí sinh về kỹ năng trình diễn, lựa chọn trang phục, hoàn thiện vẻ bề ngoài.

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Ca sĩ, họa sĩ Phan Minh Châu có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực nghệ thuật. Bà từng công tác tại phòng đối ngoại, sau đó là phòng nghệ thuật của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị (Hà Nội) và phụ trách phong trào ca hát của công nhân lao động, trí thức Thủ đô.

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Đạo diễn Hoàng Công Cường là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong nước. Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực biểu diễn giúp đạo diễn Hoàng Công Cường có lợi thế khi đánh giá khả năng làm chủ sân khấu, phong thái, bản lĩnh và kỹ năng trình diễn của thí sinh.

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Sự góp mặt của Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền trong dàn ban giám khảo góp phần khẳng định uy tín, chất lượng đánh giá của vòng Sơ khảo. Kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật giúp nữ đạo diễn có lợi thế trong việc đánh giá khả năng ứng xử và bản lĩnh của thí sinh khi đối diện các tình huống thực tế. Đây cũng là những yếu tố được chú trọng trong cuộc thi.

Ở vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, biên tập viên, MC Trần Ngọc đại diện cho góc nhìn trẻ trung của người làm trong lĩnh vực truyền hình. Việc thường xuyên làm việc với học sinh, sinh viên và Gen Z giúp MC Trần Ngọc có lợi thế trong việc nhận diện sự tự tin, khả năng truyền cảm hứng và sức hút tự nhiên của mỗi thí sinh trước ống kính.

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Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương có cuộc sống kín tiếng, không tham gia nhiều hoạt động trong giới giải trí suốt thời gian dài sau khi đăng quang. Sự xuất hiện của Hoa hậu Mai Phương ở ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút sự chú ý từ công chúng.

Từng chinh phục vương miện hoa hậu, Hoa hậu Việt Nam Phạm Thị Mai Phương hiểu rõ những áp lực, thử thách cũng như tiêu chí mà ban tổ chức hướng tới khi tìm kiếm người kế nhiệm.

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Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đại diện cho năng lượng trẻ. Những trải nghiệm còn rất mới giúp Hà Trúc Linh có góc nhìn tương đồng với dàn thí sinh hiện nay. Sự trưởng thành nhanh chóng của Hà Trúc Linh sau một năm đăng quang cũng là lợi thế để Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ kinh nghiệm quý giá cho dàn thí sinh mới, đồng thời truyền năng lượng tích cực tới những cô gái muốn chinh phục vương miện hoa hậu.