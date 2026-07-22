Dàn Anh Tài 2K6 "làm nhiệm vụ hệ thống", mừng sinh nhật sớm Jun Phạm tại phim trường

HHTO - Chiều 21/7, dự án foodtruck của FC Jun Phạm, Nguyễn Văn Chung và Toki Thành Thỏ diễn ra tại phim trường Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Dàn Anh Tài lần lượt "làm nhiệm vụ hệ thống", check-in từng dự án và chúc mừng sinh nhật sớm Jun Phạm.

Chiều 21/7, dự án foodtruck (xe đồ ăn ủng hộ thần tượng) của FC Jun Phạm, Nguyễn Văn Chung và Toki Thành Thỏ diễn ra tại phim trường Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Sau buổi tập luyện chuẩn bị cho ghi hình Công diễn mới, các FC mang đến nhiều món ăn, nước uống và quà tặng để tiếp sức dàn Anh Tài.

Dàn Anh Tài K26 "check-in" tại trạm đồ ăn có tên gọi "Jun Phạm đỉnh nhất".

Dàn Anh Tài cùng thực hiện "nhiệm vụ hệ thống" khi lần lượt "check-in" tại từng dự án foodtruck. Các nghệ sĩ chụp ảnh, thưởng thức đồ ăn, nước uống và nhận những phần quà do các FC chuẩn bị.

Anh Tài Trịnh Thăng Bình tranh thủ "điểm danh" tại khu vực foodtruck.

"Cụ" Chung với giao diện tổng tài giao lưu với khán giả.

Toki tạo dáng đáng yêu tại foodtruck do FC chuẩn bị.

Mỗi dự án mang một món quà đặc trưng gửi đến các nghệ sĩ. Carrot Farm - FC của Toki Thành Thỏ chuẩn bị những chú thỏ bông làm quà lưu niệm. Trong khi đó, FC của Nguyễn Văn Chung mang đến những chiếc khăn len dành tặng các Anh Tài. Nhận món quà, Jun Phạm bật cười trước lựa chọn có phần bất ngờ và gửi lời cảm ơn đến FC.

Cheng ôm quà tặng từ Toki Thành Thỏ.

Jun Phạm ghé thăm quầy kem của "Cụ Tài" Nguyễn Văn Chung.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, nhiều Anh Tài cũng ghé dự án foodtruck của Jun Phạm để chúc mừng sinh nhật sớm nam ca sĩ trước ngày 24/7. Các nghệ sĩ cùng hát Happy Birthday, gửi lời chúc tuổi mới và chụp ảnh lưu niệm.

Dàn Anh Tài chúc mừng sinh nhật Jun Phạm.