Thơm Da LAB ATVNCG và HURRYKNG Say Hi có điểm chung khiến fan thích thú

HHTO - Sau những tập phát sóng đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Tinh Hà "Say Hi", Thơm Da LAB và HURRYKNG bất ngờ được đặt lên bàn cân bởi nhiều điểm chung từ ngoại hình đến tính cách.

Những ngày qua, hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận của netizen. Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, khán giả còn thích thú khi phát hiện nhiều điểm tương đồng giữa Anh Tài Thơm Da LAB và Anh Trai HURRYKNG.

Dù hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và mang màu sắc âm nhạc riêng biệt, hai nghệ sĩ lại có một số điểm chung. Cả hai đều được nhận xét có màn "thăng hạng visual" rõ rệt khi tham gia chương trình với gương mặt góc cạnh và nụ cười "đốn tim" khán giả. Thơm Da LAB và HURRYKNG cũng được yêu mến bởi lối sống giản dị, cách ứng xử tinh tế cùng những màn tung hứng duyên dáng với các nghệ sĩ khác.

Bộ đôi Anh Tài - Anh Trai đều có màn thăng hạng nhan sắc ấn tượng. Ảnh: FBNV.

Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình, Thơm Da LAB và HURRYKNG còn được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "cờ xanh di động" (green flag) bởi sự chân thành, ấm áp và luôn dành tình cảm trọn vẹn cho "nửa kia" của mình.

Nhiều khán giả hài hước cho rằng hai nghệ sĩ là "KOL của Cục Dân số" với tình yêu chân thành dành cho người bạn đời, bạn gái khiến netizen ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV.

Với khán giả yêu nhạc, Thơm (Võ Việt Phương, sinh năm 1989) không phải cái tên xa lạ. Anh là một trong những thành viên sáng lập Da LAB, góp phần tạo nên loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ như Một Nhà, Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo… Thơm thường chọn cách đứng phía sau, tập trung vào âm nhạc và khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Bởi vậy, sự xuất hiện của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Chỉ sau tập đầu tiên, fancam phần trình diễn của nam ca sĩ nhanh chóng vượt mốc 1 triệu lượt xem sau chưa đầy 24 giờ. Thơm Da LAB cũng nằm trong Top 3 nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội sau tập phát sóng đầu tiên. Nếu giữ được phong độ trong những Công diễn tiếp theo, giọng ca Em Tôi Đôi Mươi hoàn toàn có thể trở thành một trong những bất ngờ lớn của khóa 2026.

HURRYKNG (Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999) cũng đang có hành trình bứt phá tương tự. Là thành viên của GERDNANG, nam rapper vốn được biết đến với hình ảnh thư sinh, hiền lành và có phần rụt rè hơn các đồng đội. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua truyền hình, HURRYKNG đã hoạt động nhiều năm trong giới Underground với các ca khúc như Hẹn Em Dưới Ánh Trăng, Mamamia... Năm 2023, dù dừng chân ở vòng 3 Rap Việt, HURRYKNG vẫn để lại dấu ấn nhờ phong cách biểu diễn tự nhiên và cá tính âm nhạc riêng.

Đến Anh Trai "Say Hi" rồi tiếp tục là Tinh Hà "Say Hi", HURRYKNG ngày càng cho thấy sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn sức hút cá nhân. Anh chinh phục khán giả bằng tính cách hiền lành, đôi chút "tẻn tẻn mát mát" và sự tiến bộ rõ rệt qua từng sân khấu. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng những gì nam rapper thể hiện đang giúp anh trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.